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  4. Dışişleri Bakanlığı: "Ermenistan'ın Doğu Akdeniz Yorumları Hadsizlik"

Dışişleri Bakanlığı: "Ermenistan'ın Doğu Akdeniz Yorumları Hadsizlik"

17.08.2020 09:14 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ermenistan’ın Doğu Akdeniz'e ilişkin yorumlarını hadsizlik olarak nitelendirdi

Dışişleri Bakanlığı: "Ermenistan'ın Doğu Akdeniz Yorumları Hadsizlik"

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine yönelik olarak Ermenistan’ın yaptığı açıklamalara Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ermenistan’ın konuya ilişkin yorumlarını hadsizlik olarak nitelendirdi.

Aksoy “Doğu Akdeniz hakkında görüş serdetmeye yeltenen Ermenistan'ın, dünya coğrafyası ve kendisinin bu coğrafyadaki yerine dair temel bir yanılgı içinde olduğunu görüyoruz. Burada mevzubahis Sevan Gölü değil, Doğu Akdeniz'dir. Ermenistan’ın Sevr hakkındaki provokatif açıklamasının ardından, bu kez de Doğu Akdenizle ilgili fikir beyan etmesi yeni bir hadsizlik ve sorumsuzluk örneğidir. Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa’dan sonra, herhangi bir denize kıyısı olmayan Ermenistan'ın da kendini bölgede söz hakkı sahibi sanması, Türkiye'ye karşı kurulmaya çalışılan sinsi ittifakın boyutlarını gözler önüne sermektedir. Her ne olursa olsun, Türkiye Doğu Akdeniz’de kendisinin ve Kıbrıs Türkleri’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumaya kararlılıkla devam edecektir. Bunu engellemeye hiçbir şer ittifakının gücü yetmez. Aksini düşünenler tarihten ders almamış demektir” dedi.

Aksoy, açıklamasında ayrıca Ermenistan’a karşı Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında olduğunu da hatırlattı ve “Bu vesileyle, tüm imkanlarımızla kardeş Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu da hatırlatmak isteriz” ifadelerini kullandı.

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