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Dışişleri Bakanlığı, Fransa Senatosu’nda kabul edilen kanun tasarısını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 08:19 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Senatosu’nda kabul edilen ve başörtüsü takan annelerin okul gezilerine eşlik etmelerinin engellenmesini amaçlayan kanun tasarısını şiddetle kınadı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fransa Senatosu’nda kabul edilen ve başörtüsü takan annelerin okul gezilerine eşlik etmelerinin engellenmesini amaçlayan kanun tasarısını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz" denildi.Başörtüsü yasağını “Hizmete Yardımcı Olan Kişiler” şeklinde yorumlayarak gerekçelendirmek, kamu hizmeti verenleri değil, doğrudan çocuklarına eşlik eden anneleri hedef aldığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:"Bu, Fransa’nın Müslümanları farklı muameleye tabi tutan ayrımcı ve ötekileştirici yaklaşımının yeni bir örneğidir.

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Senatosu’nda kabul edilen ve başörtüsü takan annelerin okul gezilerine eşlik etmelerinin engellenmesini amaçlayan kanun tasarısını şiddetle kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fransa Senatosu’nda kabul edilen ve başörtüsü takan annelerin okul gezilerine eşlik etmelerinin engellenmesini amaçlayan kanun tasarısını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz" denildi.
Başörtüsü yasağını “Hizmete Yardımcı Olan Kişiler” şeklinde yorumlayarak gerekçelendirmek, kamu hizmeti verenleri değil, doğrudan çocuklarına eşlik eden anneleri hedef aldığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
"Bu, Fransa’nın Müslümanları farklı muameleye tabi tutan ayrımcı ve ötekileştirici yaklaşımının yeni bir örneğidir. Bunun gerek Fransa’da yaşayan Türk ve Müslüman toplumu, gerek ülkemiz ve diğer evrensel değerlere inanan ülkeler tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. Fransa makamlarının ülkelerinde İslam ve yabancı düşmanlığını körükleyen ve dini özgürlükleri sınırlayan bu tür ayrımcı müdahaleler yerine, İslam karşıtlığıyla mücadeleye yönelik yasal tedbirler almaları faydalı olacaktır.
Her fırsatta özgürlüklerden bahseden ülkelerin bugün en temel insan hak ve özgürlüklerini çiğnemeleri bahse konu ülkelerin ikiyüzlülüğünün ve çifte standartlı yaklaşımlarının başka bir örneğidir.
Senato’daki tartışmalarda aklı selim sahibi bazı hükümet üyeleri ve milletvekillerinin bu kanun teklifinin yanlışlığına ilişkin uyarıları memnuniyetle karşılanmıştır.
Fransa’nın bu uyarılara kulak vererek bu hatadan döneceğini ve yasa taslağının Ulusal Meclis’te reddedileceğini umut ediyoruz."

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