Dışişleri Bakanlığı Fransa’da hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi

Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın başkenti Paris’te 12 Ocak’ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler nedeniyle Fransa halkına ve hükümetine başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “12 Ocak 2019 tarihinde Fransa’nın başkenti Paris’te meydana gelen patlama sonucunda ölü ve yaralıların olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Patlama neticesinde hayatını kaybedenlerin yakınları başta olmak üzere Fransa halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” denildi.
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