Dışişleri Bakanlığı: "Fransız Parlamentosunun Barış Pınarı Harekatı konusunda kabul ettiği karara karşı tepkimiz Bakanlığımıza çağrılan Fransa Büyükelçisine de iletilmiştir"

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: "Frans\u0131z Parlamentosunun Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 konusunda kabul etti\u011fi karara kar\u015f\u0131 tepkimiz Bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131za \u00e7a\u011fr\u0131lan Fransa B\u00fcy\u00fckel\u00e7isine de iletilmi\u015ftir"PARTNER H\u00fcrrem Sultan \u015fimdi de Kleopatra oldu!ATM\u2019de silahl\u0131 sald\u0131r\u0131 zanl\u0131s\u0131 tutukland\u0131S\u0131n\u0131rda askeri ara\u00e7 hareketlili\u011fi devam ediyor
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