Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Fransız Senato’sunun ve Ulusal Meclisi’nin Barış Pınarı Harekatı hakkında kabul ettiği kararları şiddetle kınayan açıklamada bulundu.

Bakanlık açıklamasında, "Fransız Parlamentosu ve bu kararlara destek veren Fransız Hükümeti, attıkları bu adımlarla, AB tarafından da terör örgütü olarak tanımlanan PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile saf tuttuklarını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir"denildi.

"Suriye'de bir terör devleti kurmaya çalışan Fransa’nın uğradığı hayalkırıklığı sonucu bu kararı aldığı gayet iyi anlaşılmaktadır"

KAYNAK: AA



