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Dışişleri Bakanlığı Gabon’daki darbe girişimini kınadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 15:20 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, bu sabah Gabon’da yaşanan darbe girişimini kınadı.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Gabon’da bu sabah meydana gelen darbe girişimini kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı, bu sabah Gabon’da yaşanan darbe girişimini kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Gabon’da bu sabah meydana gelen darbe girişimini kınıyoruz. Türkiye seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik tüm teşebbüslerin karşısındadır. Gabon’da huzur ve istikrarın muhafaza edilmesine önem veriyoruz” denildi.

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