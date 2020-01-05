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Dışişleri Bakanlığı: Hafter'e sağlanan dış desteğin sonlandırılması için uluslararası camianın bir an evvel gerekli adımları atması elzemdir.
Dışişleri Bakanlığı: Hafter'e sağlanan dış desteğin sonlandırılması için uluslararası camianın bir an evvel gerekli adımları atması elzemdir.
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|
05.01.2020 11:38 |
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Dışişleri Bakanlığı: Hafter'e sağlanan dış desteğin sonlandırılması için uluslararası camianın bir an evvel gerekli adımları atması elzemdir.
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