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  4. Dışişleri Bakanlığı: Hafter'e sağlanan dış desteğin sonlandırılması için uluslararası camianın bir an evvel gerekli adımları atması elzemdir.

Dışişleri Bakanlığı: Hafter'e sağlanan dış desteğin sonlandırılması için uluslararası camianın bir an evvel gerekli adımları atması elzemdir.

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 11:38 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: Hafter'e sağlanan dış desteğin sonlandırılması için uluslararası camianın bir an evvel gerekli adımları atması elzemdir.


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