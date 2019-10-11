Dışişleri Bakanlığı: “Harekat meşru müdafaa hakkımız”

Dışişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı’nın meşru müdafaa hakkı olduğunu ve harekatın nihai hedefinin ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve bu suretle Suriye halkını teröristlerin zulmünden kurtarmak olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Ulusal güvenliğimize yönelik Suriye kaynaklı çok boyutlu terör tehditleri karşısında 9 Ekim 2019 tarihinde başlattığımız Barış Pınarı Harekâtı’nın nihai hedefi, ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve bu suretle Suriye halkını teröristlerin zulmünden kurtarmaktır. Buna karşın bazı ülke yetkilileri ve çevrelerce muhtelif uluslararası medya kuruluşlarına da yansıyan bazı iddia ve yorumlar dile getirilmiştir” ifadeleri yer aldı.

“Harekat meşru müdafaa hakkımız”

Barış Pınarı Harekatı’nın meşru müdafaa hakkı olduğu vurgulanan açıklamada, “Harekât, uluslararası hukuk temelinde Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımız ve BM Güvenlik Konseyinin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca yürütülmektedir. Harekâtın planlama ve icrasında sadece AB ve NATO tarafından da terör örgütü kabul edilen PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için gereken her türlü tedbir uygulanmaktadır. Yeni bir insani krize ve kitlesel göç dalgasına yol açılacağı yönünde tedavüle sokulan iddialar, Türkiye’nin terörle mücadele çabasını itibarsızlaştırmak amacıyla üretilmektedir. Türkiye, Suriye’de DEAŞ terör örgütüne karşı en fazla mücadele veren ve en ağır bedeli ödeyen ülkedir. DEAŞ terörüne karşı bir başka terör örgütüyle mücadele etme hatasını ısrarla sürdüren, PYD/YPG’nin DEAŞ’lı tutukluları çıkarları doğrultusunda serbest bırakmasına göz yuman ve kendi vatandaşı olan yabancı terörist savaşçıları dahi geri almaktan kaçınan ülkelerin DEAŞ’a karşı mücadele konusunda ülkemize ders verme hakkı yoktur” denildi.