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Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği hizmete girdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2019 14:56 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran: - "Cumhurbaşkanımızın onayıyla Hatay'daki temsilciliğimizi açma sürecini tamamlamış bulunuyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği, merkez Antakya ilçesindeki hizmet binasında faaliyete başladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, beraberinde Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Serdar Cengiz ile beraber, Habib'i Neccar Camisi yanındaki temsilcilik binasında incelemelerde bulundu.

Kıran, burada Vali Doğan ve Büyükelçi Cengiz ile bir süre görüşüp çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Kıran, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Akdeniz Diyaloğu ülkelerinin daimi temsilcileriyle beraber bugün Hatay'ı ziyaret ettiklerini hatırlattı.

Stoltenberg'in kentin hem tarihi konumu hem stratejik önemini bizzat yerinde müşahede etme şansına sahip olduğunu vurgulayan Kıran, şunları kaydetti:

"Az önce tamamladığımız brifinglerin ardından Hatay'ın güzelliklerini tatmak üzere kentin caddeleri ve sokaklarına geçtiler. Kentin gerek kültürel zenginliklerini gerekse gastronomi alanındaki konumunu bizzat yerinde müşahede edecekler. Bizler için Hatay'ın stratejik öneminin yanında ayrı bir anlamı da var. Cumhurbaşkanımızın onayıyla Hatay'daki temsilciliğimizi açma sürecini tamamlamış bulunuyoruz. En kısa zamanda resmi açılışını yapacağız. Bakanımız, Büyükelçi Serdar Cengiz'i temsilci olarak atadı. Hatay'ın bölgedeki kritik konumu ve dış politikadaki yeri itibarıyla, özellikle göçmenler konusundaki süreci, Suriye'deki gelişmeleri çok yakından takip edecek ve bakanlığımızı Hatay'dan bilgilendirecek."

Hatay Valisi Rahmi Doğan da Hatay'ın stratejik konumuna değinerek şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla Dışişleri Bakanlığı Temsilciliği faaliyete giriyor. Büyükelçimiz dün itibarıyla göreve başladı. Bundan sonra birlikte çalışacağız. Yapılacak çalışmalarda Dışişleri Bakanlığının temsilcisinin burada olması bizleri de güçlendirmiştir. Temsilciliğin hayırlı olmasını diliyorum."

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Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği hatay

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