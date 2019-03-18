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Dışişleri Bakanlığı, Hollanda’da yapılan saldırıyı kınadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 20:54 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen saldırıyı şiddetle kınadı.Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Hollanda’nın Utrecht kentinde bugün (18 Mart 2019) meydana gelen saldırıyı, faili kim olursa olsun ve hangi saikle gerçekleştirilmiş olursa olsun şiddetle kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen saldırıyı şiddetle kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Hollanda’nın Utrecht kentinde bugün (18 Mart 2019) meydana gelen saldırıyı, faili kim olursa olsun ve hangi saikle gerçekleştirilmiş olursa olsun şiddetle kınıyoruz. Bu menfur saldırı neticesinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu saldırı karşısında Hollanda halkı ve hükümeti ile dayanışmamız tamdır” ifadelerine yer verildi.

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