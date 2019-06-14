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Dışişleri Bakanlığı: “İki petrol tankerine yapılan saldırıyı kınıyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 00:45 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, “Umman Körfezi’nde iki petrol tankerine yapılansaldırıyı kınıyoruz” dedi.Dışişleri Bakanlığı, Umman Körfezi’nde iki petrol tankerine düzenlenen saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, “Umman Körfezi’nde iki petrol tankerine yapılan
saldırıyı kınıyoruz” dedi.
Dışişleri Bakanlığı, Umman Körfezi’nde iki petrol tankerine düzenlenen saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada “13 Haziran 2019 tarihinde Umman Körfezi’nde iki petrol tankerine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Son bir ay içinde Körfez bölgesinde ticari gemilerin ikinci defa hedef alınmasından endişe duyuyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca açıklamanın devamında “Uluslararası deniz yolu taşımacılığı bakımından stratejik konumda bulunan Körfez bölgesinde seyrüsefer güvenliğinin muhafaza edilmesine önem
atfediyoruz” denildi.

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