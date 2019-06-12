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Dışişleri Bakanlığı: "İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının her geçen gün daha da endişe verici boyutlara ulaşması, derhal çözüm bulunması gereken bir mesele haline gelmiştir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 14:31 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının her geçen gün daha da endişe verici boyutlara ulaştığına, derhal çözüm bulunması gereken bir mesele haline geldiğine dikkat çekti.Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde, Almanya başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Müslüman topluma ait camilere yönelik saldırıların artmasından kaygı ve üzüntü duyulduğu vurgulanarak, "İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının her geçen gün daha da endişe verici boyutlara ulaşması, derhal çözüm bulunması gereken bir mesele haline gelmiştir.

Dışişleri Bakanlığı, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının her geçen gün daha da endişe verici boyutlara ulaştığına, derhal çözüm bulunması gereken bir mesele haline geldiğine dikkat çekti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde, Almanya başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Müslüman topluma ait camilere yönelik saldırıların artmasından kaygı ve üzüntü duyulduğu vurgulanarak, "İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının her geçen gün daha da endişe verici boyutlara ulaşması, derhal çözüm bulunması gereken bir mesele haline gelmiştir. İbadet özgürlüğünün ve ibadet yerlerinin kutsallığının korunmasının devletlerin sorumluluğunda olduğu unutulmamalıdır. Yerel emniyet makamlarına intikal eden saldırıların faillerinin adalet karşısına çıkarılmaları ve camilerin güvenliğinin tam anlamıyla sağlanması gelecekte daha vahim olaylar yaşanmasının önüne geçecektir" denildi.
"Bu tür saldırılar sadece Müslümanları hedef almamakta, insanlığın tümü için ortak tehdit oluşturmaktadır" denilen açıklama şöyle devam etti:
"Nefret ve tahammülsüzlük adeta bütün dünyayı tehdit eden bir virüse dönüşmüştür. Bu virüsü tamamen temizlemek için ise uluslararası toplumun birlikte çalışması gerekmektedir. Bu çerçevede, ülkemiz önderliğinde BM’ye sunulan ’Din veya inanca dayalı terörizm ve diğer şiddet eylemleriyle mücadele’ başlıklı kararın 2 Nisan 2019 tarihinde Genel Kurul’da kabul edilmesi önemli bir adım olmuştur. Bu kararın tüm üye ülkelerce uygulanması sorunun çözümüne ciddi katkı sağlayacaktır. Türkiye bu yöndeki uluslararası çabalara liderlik etmeye devam edecektir."

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