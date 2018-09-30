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Dışişleri Bakanlığı: "İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'de masum sivillere yönelik aşırı ve orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 20:57 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'de masum sivillere yönelik aşırı ve orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz"


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