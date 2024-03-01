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  4. Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti'nin adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti'nin adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz

01.03.2024 20:59
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail Hükümeti’nin tüm üyelerinin, Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti'nin adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanının yaptığı paylaşımla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sözcü Keçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhinde açılmış olan soykırım davasını yakından takip ediyoruz. İsrail Hükümeti’nin tüm üyelerinin, Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz. İsrail Hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır." Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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