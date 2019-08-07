HABER

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in gayrimeşru politikasını şiddetle kınıyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.08.2019 14:16 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki yeni konut inşası kararıyla ilgili, "İsrail, 1967'den beri işgal altında tutmakta olduğu Batı Şeria'daki çeşitli yasa dışı yerleşimlerde 2300'den fazla yeni konut inşasına onay vererek Filistin halkının haklarını gasbetmeyi sürdürmüştür.

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki yeni konut inşası kararıyla ilgili, "İsrail, 1967'den beri işgal altında tutmakta olduğu Batı Şeria'daki çeşitli yasa dışı yerleşimlerde 2300'den fazla yeni konut inşasına onay vererek Filistin halkının haklarını gasbetmeyi sürdürmüştür. İsrail'in bu gayrimeşru politikasını şiddetle kınıyoruz" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin halkının haklarını gasbetmeyi sürdürdüğü kaydedildi. İsrail'in politikasının kınandığı belirtilen açıklamada, "İsrail,1967'den beri işgal altında tutmakta olduğu Batı Şeria’daki çeşitli yasa dışı yerleşimlerde 2300’den fazla yeni konut inşasına onay vererek Filistin halkının haklarını gasbetmeyi sürdürmüştür. İsrail’in bu gayrimeşru politikasını şiddetle kınıyoruz" denildi.
Açıklamada ayrıca, "İsrail, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi politikasıyla uluslararası hukuku açıkça ve pervasızca çiğnemeye devam etmektedir. İsrail’in iki devletli çözüm perspektifini ortadan kaldırmayı ve işgali daimi kılmayı hedefleyen bu tasarrufunu reddediyor, kardeş Filistin halkının ve Filistin’in haklı davasının daima yanında olacağımızı yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

PARTNERBu adımları atmak hayat kalitenizi yükseltecek Bu adımları atmak hayat kalitenizi yükseltecek
Destici: ABD önce terör örgütüne verdiği desteği kesecekDestici: ABD önce terör örgütüne verdiği desteği kesecek
Bakan Soylu: 7 ayda 146 terörist, ikna yoluyla teslim olduBakan Soylu: 7 ayda 146 terörist, ikna yoluyla teslim oldu

En Çok Okunan Haberler

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Diğer Haberler
Bakan Akar'dan ABD ile yapılan 'güvenli bölge' görüşmesi hakkında açıklama

ABD ile yapılan toplantı hakkında açıklama

Mansur Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaz Dağları açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaz Dağları açıklaması

İmamoğlu'ndan Kanada Büyükelçisi'ne 'Kaz Dağları' telefonu

Kanada Büyükelçisi'ne 'Kaz Dağları' telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

ABD'den Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

ABD'den Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.