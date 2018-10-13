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Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in Gazze'de barışçı gösteri yapan Filistinlilere yönelik menfur saldırısını şiddetle kınıyoruz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 18:09 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in Gazze'de barışçı gösteri yapan Filistinlilere yönelik menfur saldırısını şiddetle kınıyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı israil

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