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Dışişleri Bakanlığı: Kaçırılan vatandaşlarımız için gerekli girişimlerde bulunulmaktadır

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.07.2019 17:43 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğrayan Tür kargo gemisinin, Tema Limanına (Gana) çekildiğini, kaçırılan mürettebatın serbest bırakılması için gerekli girişimlerde bulunulduğunu açıkladı.

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğrayan Tür kargo gemisinin, Tema Limanına (Gana) çekildiğini, kaçırılan mürettebatın serbest bırakılması için gerekli girişimlerde bulunulduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Douala Limanından (Kamerun) Abidjan'a (Fildişi Sahili) gitmekte olan Türk bandıralı kargo gemisinin 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında korsan saldırıya uğradığı belirtildi. Açıklamada "Saldırı sonucu, Türk vatandaşı olan gemi mürettebatının bir bölümü korsanlar tarafından kaçırılmıştır. Korsanların terk ettikleri gemi Tema Limanına (Gana) çekilmiş olup, kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını teminen Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Konu Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızca yakından takip edilmektedir" denildi.

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