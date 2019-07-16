Dışişleri Bakanlığı: Kaçırılan vatandaşlarımız için gerekli girişimlerde bulunulmaktadır

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğrayan Tür kargo gemisinin, Tema Limanına (Gana) çekildiğini, kaçırılan mürettebatın serbest bırakılması için gerekli girişimlerde bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Douala Limanından (Kamerun) Abidjan'a (Fildişi Sahili) gitmekte olan Türk bandıralı kargo gemisinin 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında korsan saldırıya uğradığı belirtildi. Açıklamada "Saldırı sonucu, Türk vatandaşı olan gemi mürettebatının bir bölümü korsanlar tarafından kaçırılmıştır. Korsanların terk ettikleri gemi Tema Limanına (Gana) çekilmiş olup, kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını teminen Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Konu Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızca yakından takip edilmektedir" denildi.

HABER:ANKARA, (DHA)-

