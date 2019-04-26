D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 kaynaklar\u0131: "Savakin adas\u0131nda T\u0130KA Osmanl\u0131 d\u00f6neminden kalan eserleri restore ediyor. Konuya ili\u015fkin haberlerin ger\u00e7ekle ilgisi yok".PARTNERCevab\u0131 g\u00f6ren \u015foke oldu! Kim Milyoner Olmak \u0130ster'deki en ilgin\u00e7 sorular\u0130\u00e7i\u015fleri a\u00e7\u0131klad\u0131: \u00d6ld\u00fcr\u00fclen ter\u00f6ristlerin 4'\u00fc gri kategoridenYol ortas\u0131nda kalan bina, s\u00fcr\u00fcc\u00fcleri korkutuyor
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