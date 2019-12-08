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Dışişleri Bakanlığı Kenya’daki terör saldırısını kınadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.12.2019 13:51 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Kenya’da 10 kişinin hayatını kaybettiği yolcu otobüsüne düzenlenen terör saldırısını kınadı.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kenya’nın Mandera vilayetinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünü hedef alan terör eylemi sonucunda ilk belirlemelere göre aralarında polis memurlarının da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı, Kenya’da 10 kişinin hayatını kaybettiği yolcu otobüsüne düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kenya’nın Mandera vilayetinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünü hedef alan terör eylemi sonucunda ilk belirlemelere göre aralarında polis memurlarının da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost Kenya hükümetine ve halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

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