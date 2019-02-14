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Dışişleri Bakanlığı, Keşmir’deki terör saldırısını kınadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 22:18 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Jammu Keşmir’de güvenlik güçlerini taşıyan bir konvoya yönelik yapılan terör saldırısını kınadı.Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Jammu Keşmir’de bugün (14 Şubat) güvenlik güçlerini taşıyan bir konvoya yönelik terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı, Jammu Keşmir’de güvenlik güçlerini taşıyan bir konvoya yönelik yapılan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Jammu Keşmir’de bugün (14 Şubat) güvenlik güçlerini taşıyan bir konvoya yönelik terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Hayatlarını kaybeden askerlerin ailelerine, Hindistan halkına ve Hükumetine taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Son dönemde Jammu Keşmir’de artan gerginlikten ve can kayıpları yaşanmasından derin kaygı duyuyor, sorunun diyalogla ve ilgili BM kararları çerçevesinde çözüme kavuşturulmasını diliyoruz” denildi.

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