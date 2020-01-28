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Dışişleri Bakanlığı: Kudüs kırmızı çizgimizdir

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.01.2020 22:52 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' planına ilişkin, "Kudüs kırmızı çizgimizdir.

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' planına ilişkin, "Kudüs kırmızı çizgimizdir. İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin sözde barış planı ölü doğmuştur. Bu plan, iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gasp etmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz. Kudüs kırmızı çizgimizdir. İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz. Kardeş Filistin halkının daima yanında olacağız. Filistin topraklarında bağımsız Filistin için çalışmaya devam edeceğiz" denildi.
Açıklamada ayrıca, Filistin'in kabul etmeyeceği hiçbir planın desteklemeyeceği kaydedilerek, işgal politikalarına son vermeden Orta Doğu'ya barış gelmeyeceği de vurgulandı.

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