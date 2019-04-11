HABER

Dışişleri Bakanlığı: Macron'un kararını şiddetle kınıyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2019 17:07 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle '24 Nisan'ı anma' günü ilan etmesini şiddetle kınadı.

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle '24 Nisan'ı anma' günü ilan etmesini şiddetle kınadı. Açıklamada, "Karar, Fransa'da yerleşik 700 binden fazla nüfusa sahip Türk toplumunu derinden incitmiştir" denildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle '24 Nisan'ı anma' günü ilan edilmesine tepki gösterildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile Fransız Anayasa Mahkemesi içtihatlarının 1915 olaylarının meşru bir tartışma konusu olduğunu tespit ettiğine işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
TÜRK TOPLUMUNU DERİNDEN İNCİTMİŞTİR'
"Evrensel hukuka göre, Ermeni tezlerinin siyasi girişimlerle dayatılması ifade özgürlüğüne aykırıdır. Cumhurbaşkanı Macron'un bu kararı, Fransa'da yerleşik 700 binden fazla nüfusa sahip Türk toplumunu derinden incitmiştir. Fransa’nın dostane olmaktan uzak bu tutumunun, Türkiye ile ilişkilerini menfi şekilde etkilemesi kaçınılmazdır. Türkiye, 104 yıllık söz konusu tarihi olayın ortak tarih komisyonu kurularak araştırılmasını önermektedir. Tüm bu hususları bildiği halde, seçim kampanyasında oy kazanmak adına Ermeni çevrelere yaranmaya çalışan Macron, tarihi siyasileştiren popülist bir lider olarak hatırlanacaktır" denildi.
'GEREKEN CEVAP VERİLECEKTİR'
Açıklamada, Fransa'nın, Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'nun bir kısmını işgal ettiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi: "Fransa ve dünyanın her yerindeki Türkler ile Müslümanlar, Ermeni isyancılarca katledilen 500 binden fazla Osmanlı vatandaşı Türk ve Müslümanın hatırasına yönelik bu saygısızlığı unutmayacaktır. Macron'un oy elde etmek uğruna, diplomatlarımızı şehit eden terör örgütlerinin Fransa’daki bugünkü uzantılarını memnun etmek amacıyla aldığı bu karar, müttefiklik ilişkisiyle de bağdaşmamaktadır. Bu tutuma her vesileyle gereken cevap verilecektir."
Açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...' Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...'
Delice halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ilçelerinde görmek istiyorDelice halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ilçelerinde görmek istiyor
Kosova Meclisi, genç Kosovalıların Batı’ya göç sorununu değerlendirdiKosova Meclisi, genç Kosovalıların Batı’ya göç sorununu değerlendirdi

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

HDP'den 'seçimler yenilensin' talebi!

HDP'den 'seçimler yenilensin' talebi!

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Gökçe Bahadır bir gecede 100 bin TL kazandı!

Gökçe Bahadır bir gecede 100 bin TL kazandı!

İstanbul Valiliği'nden 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına açıklama

İstanbul Valiliği'nden 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına açıklama

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Diğer Haberler
Deniz Baykal'dan ilk ziyaret

Deniz Baykal'dan ilk ziyaret

HDP'li başkan, örgüt üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası almış

HDP'li başkan, örgüt üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası almış

Fatih Erbakan haciz gönderdi, Saadet Partililer polisle tartıştı

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

DSP'li meclis üyeleri AK Parti'ye geçti

DSP'den istifa ederek AK Parti'ye geçtiler!

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gölbaşı'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.