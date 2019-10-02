HABER

Dışişleri Bakanlığı, Mali’deki terör saldırısını kınadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2019 20:32 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Mali Boulkessi’de bulunan bir askeri kampı ve Mondoro’da yer alan askeri birlikleri hedef alan terör saldırısını kınadı.Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Mali Boulkessi’de bulunan bir askeri kampı ve Mondoro’da yer alan askeri birlikleri hedef alan terör saldırılarında çok sayıda askerin ve sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı, Mali Boulkessi’de bulunan bir askeri kampı ve Mondoro’da yer alan askeri birlikleri hedef alan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Mali Boulkessi’de bulunan bir askeri kampı ve Mondoro’da yer alan askeri birlikleri hedef alan terör saldırılarında çok sayıda askerin ve sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıları kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, kardeş Mali halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz” denildi.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
TBMM'de gerginlik! AK Parti ve CHP arasında 50+1 tartışmasıTBMM'de gerginlik! AK Parti ve CHP arasında 50+1 tartışması
Trump’ın rakibi Bernie Sanders hastaneye kaldırıldıTrump’ın rakibi Bernie Sanders hastaneye kaldırıldı

En Çok Okunan Haberler

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Diğer Haberler
TBMM'de gerginlik! AK Parti ve CHP arasında 50+1 tartışması

TBMM'de gerginlik! AK Parti ve CHP arasında 50+1 tartışması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti'den İmamoğlu'na tepki!

Temel Karamollaoğlu ile Ali Babacan arasında kritik görüşme!

Karamollaoğlu ile Ali Babacan arasında kritik görüşme!

Meclis Başkanı'ndan 50 artı 1 açıklaması

Meclis Başkanı'ndan 50 artı 1 açıklaması

Ahmet Davutoğlu ile Ufuk Uras'tan dikkat çeken görüşme! Sosyal medyadan duyurdu

Ahmet Davutoğlu eski HDP'li Ufuk Uras'la görüştü!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Ankara ile Şam arasındaki yol barışa giden en kestirme yol

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Suriye çıkışı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.