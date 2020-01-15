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Dışişleri Bakanlığı: "Mısır makamlarından AA'nın gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz"
Dışişleri Bakanlığı: "Mısır makamlarından AA'nın gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz"
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15.01.2020 16:56 |
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Dışişleri Bakanlığı: "Mısır makamlarından AA'nın gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz"
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