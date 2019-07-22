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Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki saldırıyı kınadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.07.2019 18:29 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bu sabah bomba yüklü araçla gerçekleştirilen bombalı terör saldırısını kınadı.

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bu sabah bomba yüklü araçla gerçekleştirilen bombalı terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Mogadişu’da bu sabah bomba yüklü araçla bir oteli hedef alan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

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