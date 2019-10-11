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Dışişleri Bakanlığı: "Müttefiklerimiz başta olmak üzere uluslararası toplumdan temel beklentimiz, terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleye destek olunmasıdır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2019 15:18 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: "Müttefiklerimiz başta olmak üzere uluslararası toplumdan temel beklentimiz, terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleye destek olunmasıdır."

Dışişleri Bakanlığı: "Müttefiklerimiz başta olmak üzere uluslararası toplumdan temel beklentimiz, terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleye destek olunmasıdır."

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