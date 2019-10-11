Dışişleri Bakanlığı: "Müttefiklerimiz başta olmak üzere uluslararası toplumdan temel beklentimiz, terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleye destek olunmasıdır."

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: "M\u00fcttefiklerimiz ba\u015fta olmak \u00fczere uluslararas\u0131 toplumdan temel beklentimiz, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerine kar\u015f\u0131 verdi\u011fimiz m\u00fccadeleye destek olunmas\u0131d\u0131r."PARTNERM\u00fcge Anl\u0131'da yasak a\u015fk! Evli adam 20 ya\u015f\u0131ndaki kad\u0131nla...Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m: Operasyonla birlikte, oradaki Araplar ve K\u00fcrtler huzur bulacakMHP'den Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131