HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin çağrısına yanıt

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin çağrısına yanıt

DÜNYA HABERLERİ  | 15.08.2020 10:40 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, AB'nin 'gerilimi düşürün' çağrısına karşın 'Türkiye diyalog ve müzakereden yanadır' açıklaması geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin çağrısına yanıt

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin diyalog ve müzakereden yana olduğunu belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) çağrısının Türkiye'ye değil, Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olması gerektiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin diyalog ve müzakereden yana olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"(Türkiye), Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB'nin çağrısı Türkiye'ye değil, Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
ABD'de bir mahkum cezaevinde korona maskesi sebebiyle öldüABD'de bir mahkum cezaevinde korona maskesi sebebiyle öldü
Perseid meteor yağmuru ne zaman? Meteor yağmuru saat kaçta?Perseid meteor yağmuru ne zaman? Meteor yağmuru saat kaçta?

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Rusya'nın duyurduğu koronavirüs aşısı açıklaması! Müjdeyi verdi
Trump'tan Rusya'nın duyurduğu koronavirüs aşısı açıklaması! Müjdeyi verdi
Duygu'nun erkek arkadaşı hakkında mahkemeden flaş karar
Duygu'nun erkek arkadaşı hakkında mahkemeden flaş karar
Doya Doya Moda finalinde kavga çıktı! Rakibini havuza attı
Doya Doya Moda finalinde kavga çıktı! Rakibini havuza attı
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
Yunanistan, Türkiye'yi AB'ye şikayet etmişti! Flaş karar
Yunanistan, Türkiye'yi AB'ye şikayet etmişti! Flaş karar
ABD'den yeni askeri oluşum! Deniz Kuvvetleri'ne bağlı çalışacak
ABD'den yeni askeri oluşum! Deniz Kuvvetleri'ne bağlı çalışacak

İlginizi Çekebilir

Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor
Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı
Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı
Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı
Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Diğer Haberler

Son Dakika: Rusya koronavirüs aşısı üretimine başladı
Son Dakika: Rusya koronavirüs aşısı üretimine başladı
Avrupa diken üstünde! Yasaklar peş peşe geldi
Avrupa diken üstünde! Yasaklar peş peşe geldi
ABD'de bir mahkum cezaevinde korona maskesi sebebiyle öldü
ABD'de bir mahkum cezaevinde korona maskesi sebebiyle öldü
Gerilimi tırmandıracak anlaşma: 90 adet aldılar!
Gerilimi tırmandıracak anlaşma: 90 adet aldılar!
ABD'den çok önemli UFO hamlesi
ABD'den çok önemli UFO hamlesi
Trump'tan Çinli ByteDance'in ABD'deki operasyonlarını 90 gün içerisinde elden çıkarma emri
Trump emri verdi! 90 gün içinde...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.