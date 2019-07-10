HABER

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2019 12:00 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Dışişlerinin S-400 açıklamasına yanıt olarak, "ABD tarafını ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan S-400 açıklamasına, Türkiye'den yanıt geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, şu açıklamalarda bulundu:

"ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün dün (9 Temmuz) S-400 hava savunma sistemi tedariğimiz hakkında yaptığı açıklama Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Trump'ın G20 Zirvesi sırasında gerçekleştirdikleri görüşmenin içeriği ve ruhuyla bağdaşmamaktadır.

Türkiye’yi S400 tedarik etmeye sevk eden koşullar ortadadır. Başkan Trump da G20 Zirvesi'nde bunu teyit etmiş ve ülkemize adil muamele yapılmadığını açıkça belirtmiştir.

Biz sürecin başından beri bu konuyu şeffaf bir şekilde yürüttük. ABD’nin S400 sisteminin F35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini gidermek üzere NATO'nun da dahil edilebileceği teknik bir çalışma grubu kurulmasını önerdik, ancak bu teklifimize halen yanıt alamadık.

ABD tarafını diplomasi ve diyaloğu dışlayarak ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz."

ABD DIŞİŞLERİ'NİN AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, "ABD'nin, Türkiye'ye S-400 tedariğine ilişkin tavrı değişmedi. Ankara'nın, anlaşmayı sürdürürse F-35 programına katılımı dahil çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacağını söyledik" açıklamasında bulunmuştu.

PARTNER Meğer hepsinin bir anlamı varmış! Giydiğiniz renkler ne söylüyor? Meğer hepsinin bir anlamı varmış! Giydiğiniz renkler ne söylüyor?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağımİçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım
Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklamasıDışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı ABD S-400

En Çok Okunan Haberler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Dünyayı sarsan o akıma Hatice'dan farklı yorum

Dünyayı sarsan o akıma Hatice'dan farklı yorum

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Erdoğan 'sırtımızdan hançerlediler' dedi! Gül ve Babacan ne diyor?

Gül ve Babacan 'ihanet' iddialarına ne diyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

TBMM’de MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik

TBMM’de MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.