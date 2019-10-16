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Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa'ya 'PKK' tepkisi: İzahı olamaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 08:47 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü sempatizanlarının Avrupa ülkelerindeki gösteri ve eylemleriyle ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, 'Türk toplumunun iş yerleri ve evlerine, camilerimize, temsilciliklerimize ve temsilcilik çalışanlarımıza yapılan terörist saldırılara duyarsız kalmanın izahı olamaz' denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa'ya 'PKK' tepkisi: İzahı olamaz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtımızın başlamasıyla birlikte PKK unsurlarının, özellikle Avrupa ülkelerinde şiddet içeren gösteri ve eylemlerinin, ilgili ülke makamlarına yapılan bütün uyarılara rağmen, halen devam ettiğini kaygıyla takip ediyoruz. Türk toplumunun iş yerleri ve evlerine, camilerimize, temsilciliklerimize ve temsilcilik çalışanlarımıza yapılan terörist saldırılara duyarsız kalmanın izahı olamaz. İlgili ülkelerden, yurt dışındaki diplomatik ve konsüler temsilciliklerimizin, vatandaşlarımızın, personelimizin can ve mal güvenliğinin korunması ve Türk çıkarlarına halel gelmemesi için alınan tedbirlerin artırılması ve bu konuda azami hassasiyetin gösterilmesi yönündeki beklentimizi hatırlatıyoruz. Saldırganların tespit edilerek adalet önüne çıkartılmaları ve cezalandırılmalarının takipçisi olacağımızın bilinmesi gerekir." denildi.

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. günBarış Pınarı Harekatı'nda 8. gün
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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı PKK

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