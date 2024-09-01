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Dışişleri Bakanlığı'ndan "Famagusta" dizisine tepki: 'Kara propagandaya hizmet ediyor'

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
01.09.2024 20:01
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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Netflix'te yayına girecek olan Kıbrıs Rum Kesimi yapımı "Famagusta" adlı diziye tepki geldi. Bakanlığın paylaşımında "Famagusta" adlı dizinin, gerçekleri yansıtmadığını belirtilerek, "Tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan "Famagusta" dizisine tepki: 'Kara propagandaya hizmet ediyor'

Netflix'te yayına girecek olan Kıbrıs Rum Kesimi yapımı Famagusta dizisine tepkiler sürüyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in ardından Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı.

"KARA PROPAGANDAYA HİZMET EDİYOR"

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformundan yayınladığı açıklama şu şekilde:

"Dijital bir platformda yayınlanacak olan "Famagusta" adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir. Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir. Gerçekleri olduğundan farklı yansıtmaya dönük bu tip nafile girişimler, Milli davamız Kıbrıs konusundaki mücadele azmimizi daha da güçlendirmektedir. Kıbrıs gazilerimizi saygı, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

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ERSİN TATAR: KINANMASI GEREKİYOR

Dizinin Netflix'te yayınlanmasından önce AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Türkiye'nin rahatsızlığını dile getirmiş, "Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz." ifadesini kullanmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da "Böylesine bir kuruluş, böyle bir kara propagandaya nasıl alet olur düşüncesi içerisindeyim, düşündürücü olduğunu söylüyorum. Yakışmadı diyorum. Gerçekten kınanması gerekiyor ve kınıyoruz" dedi.

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