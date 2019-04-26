Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş ABD ve Fransa açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aksoy basın toplantısında şu açıklamaları yaptı:

ABD’nin tehdit diline başvurduğunu görüyoruz. ABD’nin dayatmalarla sonuca ulaşamayacağını anlaması gerekiyor.

ABD'den YPG konusunda Türkiye'nin güvenliği için somut adım bekliyoruz.

ÇAVUŞOĞLU'NUN ZİYARETLERİ

Bakanımız 28-29 Nisan’da Bağdat ve Erbil’i ziyaret edecek. Bakanımızın Irak’ın farklı bölgelerini ziyaret edecek olması Irak’ın tamamına verdiğimiz önemi gösteriyor. Bakanımız ziyaret çerçevesinde Irak Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Dışişleri Bakanı, IKBY Başbakanı, Başbakan Yardımcısı ve Güvenlik Konseyi Başkanı ile görüşecek. Terörle mücadele, güvenlik ve ekonomi konuları olmak üzere ikili ilişkilerimiz ele alınacak.

"ÇAĞ DIŞI ZİHNİYETİN İŞARETİDİR"

Ermenistan sözcüsünün üslubu ve kullandığı kelimeler Ermenistan’ın henüz bir devlet geleceğine sahip olmadığını gösteriyor. Türklere inkarcı demek çağ dışı zihniyetin işaretidir. İfade özgürlüğümüzü engellemeye yönelik bir girişim. Sözcünün Erivan’daki milli arşivlerin açık olduğunu iddia etmesine rağmen bu arşivler gerçekte açık değildir. Sadece Ermeni iddialarının doğruluğunu kanıtlamaya yönelik kısımları açıktır.