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  4. Dışişleri Bakanlığı'ndan Hafter güçlerinin alıkoyduğu gemiyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hafter güçlerinin alıkoyduğu gemiyle ilgili açıklama

08.12.2020 18:36 | Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Hafter güçlerinin alıkoyduğu gemiyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı Libya açıklarında darbeci Hafter güçlerinin Türk bir şirkete ait gemiye el koyması olayına sert tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz. Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir Türk şirketinin işletmeciliğini yaptığı, Türk mürettebatı da bulunan Jamaika bayraklı Mabrooka adlı geminin Libya’nın Marsa Susa kenti açıklarında darbeci Hafter’e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından durdurulduğu, gemiye para cezası uygulandığı ve geminin mürettebatıyla birlikte alıkonduğu öğrenilmiştir. Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz. Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır."

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