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Dışişleri Bakanlığı'ndan Haiti Cumhurbaşkanı Moise'a düzenlenen suikasta kınama

07.07.2021 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'a düzenlenen suikastı en kuvvetli şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Haiti Cumhurbaşkanı Moise'a düzenlenen suikasta kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Haiti Devlet Başkanının menfur saldırı sonucu hayatını kaybettiğinin büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

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"Bu hain saldırıyı en kuvvetli şekilde kınıyor, faillerinin en kısa sürede adalet önüne çıkarılmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, vefatı dolayısıyla Moise'un ailesine, yakınlarına ve dost Haiti halkına taziyede bulunuldu.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, evine bir grup silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırıda yaralanan eşi Martine Moise'nin durumu ise ciddiyetini koruyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanlığı Haiti
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