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Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'taki terör saldırısına kınama

20.07.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayla Irak'ın başkenti Bağdat'ta Kurban Bayramı arifesinde pazar yerinde gerçekleştirilen terör saldırısı kınandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'taki terör saldırısına kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak’ın başkenti Bağdat'ın Sadr Şehri bölgesindeki bir pazar yerinde 19 Temmuz’da Kurban Bayramı arifesinde gerçekleşen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Irak’taki huzur ve istikrarı bozmaya yönelik bu hain terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Irak'ın terörle mücadelesinde her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha yineliyor, Irak hükümeti ile dost ve kardeş Irak halkına taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.

DHA

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Dışişleri Bakanlığı
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