Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması: Kalıcı çatışma riski var

İsrail İran gerilimi tüm dünya gibi Türkiye'nin de gündeminde yer aldı. Dışişleri Bakanlığı yaşananlar ilgili bir mesaj yayımlayarak 'tarafları büyük çatışmaya yol açacak adımlardan kaçınmaya' davet etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İsrail’in Şam’daki İran Büyükelçiliği’ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır. Hadiseleri yakından takip etmekteyiz. Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





