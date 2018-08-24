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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.08.2018 09:54 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altında tuttuğu Batı Şeria’da 2 binden fazla yeni konut inşa edilmesine onay vermesini şiddetle kınadıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail’in işgal altında tuttuğu Batı Şeria’da 2 binden fazla yeni konut inşa edilmesine onay vermesini şiddetle kınıyoruz. Uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler kararları gözardı edilerek atılan bu adımlar barış sürecine tamiri imkansız şekilde zarar vermektedir. Filistin halkının vazgeçilemez haklarını ihlal eden bu uygulamalara karşı çıkılması hukuki ve vicdani bir yükümlülüktür. Uluslararası toplumu bu yükümlülüğün gereğini yerine getirmeye çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
israil Batı Şeria Dışişleri Bakanlığı

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