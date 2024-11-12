Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Batı Şeria'nın ilhakına karşı çıkıldı

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bazı yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönündeki açıklamalarına sert bir yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrailli bazı yetkililerin Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönündeki açıklamaları en güçlü biçimde reddedilmektedir" denildi.

AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE OLDU:

Açıklamada, "İsrailli bazı yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönünde yaptığı açıklamaları, en güçlü biçimde reddediyoruz. Uluslararası hukuku ve 2 devletli çözümü hiçe sayan bu açıklamalar, İsrail'in nihai amacının Filistin topraklarını ele geçirmek olduğunun kanıtıdır. İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı soykırım ve işgal politikasının cezasız kalması, Netanyahu ve yandaşlarını daha da cesaretlendirmektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplum, İsrail'in hukuksuz politikalarına karşı güçlü bir duruş sergilemelidir" denildi.

(DHA)