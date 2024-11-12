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  4. Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Batı Şeria'nın ilhakına karşı çıkıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Batı Şeria'nın ilhakına karşı çıkıldı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
12.11.2024 15:00
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Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönündeki açıklamalarını en güçlü şekilde reddettiklerini duyurdu. Bakanlık, bu açıklamaların uluslararası hukuku hiçe saydığını ve İsrail'in Filistin topraklarını ele geçirmeyi amaçladığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Batı Şeria'nın ilhakına karşı çıkıldı

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bazı yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönündeki açıklamalarına sert bir yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrailli bazı yetkililerin Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönündeki açıklamaları en güçlü biçimde reddedilmektedir" denildi.

AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE OLDU:

Açıklamada, "İsrailli bazı yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönünde yaptığı açıklamaları, en güçlü biçimde reddediyoruz. Uluslararası hukuku ve 2 devletli çözümü hiçe sayan bu açıklamalar, İsrail'in nihai amacının Filistin topraklarını ele geçirmek olduğunun kanıtıdır. İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı soykırım ve işgal politikasının cezasız kalması, Netanyahu ve yandaşlarını daha da cesaretlendirmektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplum, İsrail'in hukuksuz politikalarına karşı güçlü bir duruş sergilemelidir" denildi.
(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı İsrail Batı Şeria
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