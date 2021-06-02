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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Reddediyoruz

02.06.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki göstererek "İsrail’in söz konusu yasa dışı uygulamalarını reddediyoruz." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarınca, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kenti yakınındaki Beyt El yasa dışı yerleşim bölgesinde 350 konuttan oluşan projenin temel atma töreninin gerçekleştirildiğinin öğrenildiği bildirildi.

"REDDEDİYORUZ"

Gazze'de yaşanan acıların tazeliğini koruduğu bir dönemde bu tür tahriklerin sürdürülmesinin, İsrail makamlarının yaşanan olaylardan hiçbir ders çıkarmadığını gösterdiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail’in söz konusu yasa dışı uygulamalarını reddediyoruz. İsrail’in uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden politika ve uygulamalarından dolayı sorumlu tutulmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz."

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kenti yakınlarındaki yasa dışı Beyt El Yahudi yerleşim bölgesinde 350 konuttan oluşan projenin temel atma törenini gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA


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Dışişleri Bakanlığı İsrail

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