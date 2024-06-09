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  4. Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği saldırıyla ilgili açıklama!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği saldırıyla ilgili açıklama!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
09.06.2024 10:21
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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği saldırıyla ilgili açıklama!

Dışişleri Bakanlığı İsrail’in Gazze’deki Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği saldırıyla ilgili olarak X üzerinden paylaşımda bulundu. Bakanlığın paylaşımı şu şekilde:

"Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in Gazze’deki Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı lanetliyoruz. İsrail, bu son barbarca saldırıyla Gazze’de işlediği savaş suçlarına bir yenisini eklemiştir."


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Dışişleri Bakanlığı Filistin İsrail
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