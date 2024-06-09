Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği saldırıyla ilgili açıklama!

Dışişleri Bakanlığı İsrail’in Gazze’deki Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği saldırıyla ilgili olarak X üzerinden paylaşımda bulundu. Bakanlığın paylaşımı şu şekilde:
"Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in Gazze’deki Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı lanetliyoruz. İsrail, bu son barbarca saldırıyla Gazze’de işlediği savaş suçlarına bir yenisini eklemiştir."
İsrail’in Gazze’deki Nuseyrat Mülteci Kampına Düzenlediği Saldırı Hk. https://t.co/7zNg0H8pqI pic.twitter.com/SaoRX8M6WJ— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 9, 2024