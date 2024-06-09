Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği saldırıyla ilgili açıklama!

Dışişleri Bakanlığı İsrail’in Gazze’deki Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği saldırıyla ilgili olarak X üzerinden paylaşımda bulundu. Bakanlığın paylaşımı şu şekilde:

"Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in Gazze’deki Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı lanetliyoruz. İsrail, bu son barbarca saldırıyla Gazze’de işlediği savaş suçlarına bir yenisini eklemiştir."







