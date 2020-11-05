HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in 'yıkım ve tahliye' kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in 'yıkım ve tahliye' kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 23:56 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Ürdün Vadisi ve Doğu Kudüs için aldığı yıkım ve tahliye kararının saldırgan ve hukuk dışı olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in 'yıkım ve tahliye' kararına tepki

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, işgal altında bulundurduğu Ürdün Vadisi'nde Filistinlilere ait yerleşim, yaşam, eğitim ve sağlık tesislerini içeren 70'i aşkın yapıyı yıkıp, Doğu Kudüs'ün merkezinde Filistinlilere ait 200 iş yerine yönelik tahliye ve yıkım kararı almak suretiyle, saldırgan ve hukuk tanımaz politikasını bir kez daha göstermiştir. Bu eylemin Covid-19 salgınının sürdüğü bir ortamda yapılması durumun vahametini daha da artırmaktadır" denildi.

"TÜRKİYE FİLİSTİN'İN HAKLI DAVASINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEKTİR"

İsrail'in, Batı Şeria'da 2020 yılında bugüne kadar Filistinlilere ait toplam 689 yapıyı yıkarak, 869 Filistinlinin evsiz kalmasına sebep olduğu kaydedilen açıklamada, "Türkiye, Filistin topraklarındaki İsrail işgalini daha da derinleştirmeye ve iki devletli çözüm vizyonunu tahrip etmeye yönelik bu tür hukuk ve insanlık dışı uygulamaları reddetmeye ve Filistin halkının yanında yer almaya, Filistin'in haklı davasını savunmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baraj gölünde görüntülendi! Baraj gölünde görüntülendi!
19 yıl önce işlenen vahşi cinayetle ilgili baba ve üvey anne tutuklandı19 yıl önce işlenen vahşi cinayetle ilgili baba ve üvey anne tutuklandı
10 Kasım resmi tatil mi?10 Kasım resmi tatil mi?
En Çok Okunan Haberler
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
Evinin borcunu ödeyemeyen muhtar intihar etti! Son isteği yürükleri burktu
Evinin borcunu ödeyemeyen muhtar intihar etti! Son isteği yürükleri burktu
Bomba annelik açıklaması! 'Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne!'
Bomba annelik açıklaması! 'Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne!'
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
Joe Biden, ABD tarihinde en fazla oy alan başkan adayı oldu
Joe Biden, ABD tarihinde en fazla oy alan başkan adayı oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Kuşu Şanslı için kaybettiği 10 saniye hayatını kurtardı
Kuşu Şanslı için kaybettiği 10 saniye hayatını kurtardı
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
Diğer Haberler
Hatay’da 10 mahalle karantinaya alındı
Hatay’da 10 mahalle karantinaya alındı
19 yıl önce işlenen vahşi cinayetle ilgili baba ve üvey anne tutuklandı
19 yıl önce işlenen vahşi cinayetle ilgili baba ve üvey anne tutuklandı
Gaziantep Valisi Gül: Bir dakika bile evinizin dışında geçirmeyin
Vali'den korkutan açıklama: Vaka sayımız katlanarak artıyor
Son dakika! İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili 7 kişi tutuklandı
İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili 7 kişi tutuklandı
AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır koronavirüse yakalandı
AK Partili vekil koronaya yakalandı
Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer koronavirüse yakalandı
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.