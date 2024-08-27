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  4. Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli Bakanın 'Mescid-i Aksa’ya Sinagog' açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli Bakanın 'Mescid-i Aksa’ya Sinagog' açıklamasına tepki

27.08.2024 22:07
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’da sinagog yapılmasına ilişkin skandal açıklaması sonrası sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli Bakanın 'Mescid-i Aksa’ya Sinagog' açıklamasına tepki

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’da sinagog yapılmasına ilişkin açıklamaları İsrail’in Kudüs’teki kutsal mekanların ve Kudüs’ün statüsünü ve kimliğini değiştirme çabalarının yeni ve son derece tehlikeli bir örneğidir" denildi.

"TÜM DÜNYADA MÜSLÜMANLARIN HİSSİYATINI RENCİDE ETMEKTE"

Bu açıklamaların İslam dünyasında infial oluşturduğu gibi sağduyulu herkesi endişeye sevk ettiği belirtilen açıklamada, "Münhasıran Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa’yı hedef alan provokasyonlar tüm dünyada Müslümanların hissiyatını rencide etmekte ve gerginliklere sebebiyet vermektedir. İsrail Hükümetinin Filistin halkına karşı sürdürdüğü saldırılar bölgesel ve küresel istikrarı her geçen gün daha fazla tehlikeye atmaktadır. İsrail saldırganlığının durdurulması ve Filistin halkına koruma sağlanması için uluslararası toplumun harekete geçme zamanı gelmiştir” denildi.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Dışişleri Bakanlığı
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