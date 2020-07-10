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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveçli Bakan'a 'PKK'yla görüşme' tepkisi

DÜNYA HABERLERİ  | 10.07.2020 01:10 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin PKK/PYD/YPG mensuplarıyla görüşmesi hakkında, "Esasen bu, İsveç Dışişleri Bakanı'nın terör örgütü mensuplarıyla ilk teması değildir. Bu tutum, öncelikle bulunduğu makam itibarıyla İsveç'in terörle mücadeleye yaklaşımı konusunda ciddi soru işaretleri oluşmaktadır" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveçli Bakan'a 'PKK'yla görüşme' tepkisi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, bugün yaptığı bir sosyal medya paylaşımında terör örgütü PKK/PYD/YPG mensuplarıyla görüştüğünü duyurmuştur. Esasen bu, İsveç Dışişleri Bakanı'nın terör örgütü mensuplarıyla ilk teması değildir. Daha önce de terör örgütü mensuplarıyla görüşmeler yapmış, terör örgütüyle iltisaklı kişilerce düzenlenen etkinliklere katılmıştır. Bu tutum, öncelikle bulunduğu makam itibarıyla İsveç'in terörle mücadeleye yaklaşımı konusunda ciddi soru işaretleri oluşmaktadır" denildi.

'BÖLGE HALKINA YÖNELİK ZULMÜ GÖRMEZDEN GELMELERİ UTANÇ VERİCİ'

"Temas edilen terör örgütü mensupları arasında silahlı kanat üyelerinin de bulunması, durumun vahametini daha da artırmaktadır" denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Linde'nin bir teröristle ülkemizin Suriye'de gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarını ele aldığını ileri sürmesi başlı başına ibretlik bir durumdur. Terör örgütünün kara propagandasına alet olan sözde insan hakları savunucularının, bu teröristlerin Suriye'de işledikleri katliamları, sürgüne gönderdikleri sivilleri, zorla silah altına aldıkları çocukları, kendi bölücü siyasetini reddeden Kürtler dahil bölge halkına yönelik zulümlerini görmezden gelmeleri ise utanç vericidir. Daha bugün Dünya Aramiler Konseyi, PKK/YPG'nin kuzeydoğu Suriye'deki kamplarda tutulan DEAŞ'lı militanları para karşılığında salıverdiğini, DEAŞ tehdidini böylece kasten canlı tutmak suretiyle bölgenin güvenlik ve istikrarını tehlikeye attığını açıklamıştır."

Açıklamada, terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmamasının önemi vurgulanarak, terörizmin bütün biçimleriyle mücadelenin uluslararası toplumun ortak yükümlülüğü olduğunu kaydedildi. (DHA)

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