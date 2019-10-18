HABER

Dışişleri Bakanlığı'ndan kimyasal silah iddialarına sert cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 20:28 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin kimyasal silah kullandığına dair iddialara sert cevap verdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan kimyasal silah iddialarına sert cevap

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Dünkü ve bugünkü bazı uluslararası basın organlarında, ülkemizin Barış Pınarı Harekatı (BPH) kapsamında kimyasal silah kullandığına dair asılsız iddialar yer aldığı görülmüştür. Terör örgütü tarafından yapılan dezenformasyona dayanan bu alçakça iftiraları kategorik şekilde reddediyoruz.

Muhtelif vesilelerle de tarafımızca açıklandığı üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde kimyasal silah bulunmamaktadır.

Ülkemiz, Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretilmesi, Depolanması ve Kullanımının Yasaklanması ile İmhasına İlişkin Sözleşmeye (KSS) 1997 yılından beri taraftır. Türkiye ayrıca, yayılmanın önlenmesi alanındaki tüm temel uluslararası belgelere taraf ve ihracat kontrol düzenlemelerine üyedir. Bu kapsamda tüm yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Öte yandan, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, iddialar hakkında herhangi bir “soruşturma” başlatılmadığı ve iddiaların güvenilir olduğunun saptanmadığı bilgisini paylaşmıştır.

Yiyen bu tadı unutamıyor! Sadece 2 dakikada... Yiyen bu tadı unutamıyor! Sadece 2 dakikada...
Mustafakemalpaşa’nın yöresel ürünleri festivalde sergilendiMustafakemalpaşa’nın yöresel ürünleri festivalde sergilendi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, HDP önünde eylem yapan ailelerle buluştuTOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, HDP önünde eylem yapan ailelerle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı kimyasal silah

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Kucakta dansın sonu kötü bitti!

Kucakta dansın sonu kötü bitti!

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan kişi tutuklandı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatmıştı!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: PKK/YPG’nin güvenli bölgeden geri çekilmesi yakından takip edilmektedir

MSB'den açıklama: Yakından takip ediliyor

Türkiye bu cinayeti konuşmuştu! Hakim karşısında kan donduran sözler

Türkiye bu cinayeti konuşmuştu! Hakim karşısında kan donduran sözler

Nusaybin'de İHA muhabiriyle tartışan iki öğretmen açığa alındı

İHA muhabiriyle tartışmışlardı! Yeni gelişme

Şanlıurfa Valilisi açıkladı! 11 bin 423 kişi tahliye edildi

Vali açıkladı! 11 bin 423 kişi tahliye edildi

Şule Çet davasının dudak okuma raporu sonuçlandı!

Dudak okuma raporu sonuçlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.