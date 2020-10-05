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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 00:18 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin, Kırgızistan’da parlamento seçimlerinin huzur ve barış ortamı içerisinde tamamlanmasından dolayı memnuniyet duyduğunu aktardı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kırgız Cumhuriyeti’nde 4 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen Parlamento seçimlerinin huzur ve barış ortamı içinde başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Parlamento seçimlerinin sonucunun dost ve kardeş Kırgızistan için hayırlı olmasını diliyoruz. Seçimlerin ardından kurulacak Hükümetin, stratejik ortağımız Kırgızistan’la ikili ilişkilerimizin ve her alandaki işbirliğimizin daha da gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz"

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