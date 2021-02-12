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Dışişleri Bakanlığı'ndan kurtarılan denizcilerle ilgili açıklama

12.02.2021 23:06 | Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı'ndan kurtarılan denizcilerle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, kurtarılan denizcilerle ilgili "15 vatandaşımız güvenli bir noktada bulunmakta olup sağlık kontrolleri yapılmaktadır" açıklamasını yaptı. Açıklamada, "Tüm kurumlarımızın etkin bir koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışması, aynı zamanda gemi sahibi şirketin vatandaşlarımızın serbest bırakılması yönündeki yoğun çabaları sonucunda bu hafta başından itibaren önemli ilerlemeler sağlanabilmiştir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Mozart gemisine Gine Körfezi’nde 23 Ocak 2021 tarihinde deniz haydutlarının saldırması sonucu 15 vatandaşımız kaçırılmış, bir Azerbaycanlı kardeşimiz ise saldırı esnasında hayatını kaybetmiştir.

"CUMHURBAŞKANI'NIN TALİMATIYLA ÇALIŞMA GRUBU KURULDU"

Olayın hemen akabinde Sayın Cumhurbaşkanımız süreci bizzat takip ederek, ilgili tüm kurumlarımızın katılımıyla vatandaşlarımızın kurtarılması için bir çalışma grubu kurulması talimatını vermiştir.

"HEYETİMİZ 6 ŞUBAT'TA GABON'A GİTTİ"

Bu çerçevede ilgili kurumlarımız bölgedeki Büyükelçiliklerimizle koordineli bir şekilde çalışmaya başlamış, Bakanlığımız başkanlığında ilgili kurumlarımızdan oluşan heyetimiz 6 Şubat 2021 tarihinde Gabon’a giderek temaslarına başlamıştır.

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Gemi sahibi şirketin çalışmalarıyla koordineli bir şekilde Milli İstihbarat Teşkilatımızdan bir ekip de sahaya gönderilmiş, böylece gelişmeler anbean takip edilebilmiştir.

"BU HAFTA BAŞINDAN İTİBAREN ÖNEMLİ İLERLEMELER SAĞLANABİLDİ"

Tüm kurumlarımızın etkin bir koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışması, aynı zamanda gemi sahibi şirketin vatandaşlarımızın serbest bırakılması yönündeki yoğun çabaları sonucunda bu hafta başından itibaren önemli ilerlemeler sağlanabilmiştir.

"VATANDAŞLARIMIZ SAĞ SALİM KURTARILDI"

Hem sahada hem Türkiye’de yürütülen temas ve çalışmaların neticesinde bugün vatandaşlarımız sağ salim kurtarılmıştır.

Halihazırda, 15 vatandaşımız güvenli bir noktada bulunmakta olup, sağlık kontrolleri yapılmaktadır.

Sayın Bakanımız vatandaşlarımızın ailelerinin tümüyle görüşmüştür. Vatandaşlarımızın en yakın zamanda Nijerya’dan ülkemize intikalleri sağlanacaktır.

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