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  4. Dışişleri Bakanlığı'ndan Moskova'daki İdlib toplantısıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Moskova'daki İdlib toplantısıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 18:18 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyet bugün Moskova’da mevkidaşlarıyla bir araya geldi. İdlib’deki son durum ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Moskova'daki İdlib toplantısıyla ilgili açıklama

Heyet, sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurguladı.

İdlb'de Soçi kapsamında varılan mutabakatların tam olarak uygulanması ve ihlallerin önlenmesi amacıyla alınabilecek önlemler istişare edildi. Görüşmelere yarın sabah kaldığı yerden devam edilecek.

Dışişleri'nden yapılan açıklama;

Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal ile RF Devlet Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ve RF Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Verşinin başkanlığındaki heyetlerarası görüşme bugün Moskova’da gerçekleştirilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Sedat Önal İdlib

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