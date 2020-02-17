Dışişleri Bakanlığı'ndan Moskova'daki İdlib toplantısıyla ilgili açıklama

Heyet, sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurguladı.

İdlb'de Soçi kapsamında varılan mutabakatların tam olarak uygulanması ve ihlallerin önlenmesi amacıyla alınabilecek önlemler istişare edildi. Görüşmelere yarın sabah kaldığı yerden devam edilecek.

Dışişleri'nden yapılan açıklama;

Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal ile RF Devlet Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ve RF Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Verşinin başkanlığındaki heyetlerarası görüşme bugün Moskova’da gerçekleştirilmiştir.

