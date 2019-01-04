HABER

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo'nun sözlerine yanıt

DÜNYA HABERLERİ  | 04.01.2019 15:37 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Türkiye'yi hedef alan sözleri ile ilgili açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo'nun sözlerine yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un açıklamasında bu ifadelere yer verildi:

"ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun dün (3 Ocak) bir internet haber sitesine verdiği mülakatta Suriye bağlamında ülkemiz hakkında sarfettiği ifadeleri gerek üslup gerek içerik bakımından reddediyoruz. Bakan Pompeo’nun PYD/YPG terör örgütünü Kürtlerle özdeşleştirmesi, eğer kasıtlı değilse, endişe verici bir bilgi eksikliğini göstermektedir."

"Türkiye, Suriye’nin siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne kasteden ve kendi milli güvenliğine karşı varoluşsal bir tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG ile DEAŞ terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlıkla sürdürecektir. Kürtler dahil tüm Suriye halkını kucaklayan ülkemizin bir terör örgütüyle mücadelesinin Suriye’deki belirli bir topluluğun hedef alındığı şeklinde çarpıtılarak takdim edilmesi asla kabul edilemez. Bu terör örgütünün DEAŞ ile mücadelede ortak olarak görülmesini de şiddetle kınıyoruz."

"Türkiye, gerek terörle mücadelesinde, gerek Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabalarında Suriyeli Kürtlerin haklarının korunmasını gözetmeyi sürdürecektir. PYD/YPG mezaliminden kaçan yüzbinlerce Suriyeli Kürde halen Türkiye’nin evsahipliği yaptığı ve bu kişilerin PYD/YPG baskısı nedeniyle kendi topraklarına dönemedikleri de hatırda tutulmalıdır."

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Suriyeli algısı: Eğlenmesinler, mağdur kalsınlar isteniyorSuriyeli algısı: Eğlenmesinler, mağdur kalsınlar isteniyor
Ücretli plastik poşetler: İade edip parasını geri almak mümkün mü?Ücretli plastik poşetler: İade edip parasını geri almak mümkün mü?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı pompeo YPG

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketine göre partilerin oy oranları!

Seçim anketine göre partilerin oy oranları!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

ABD ve İsrail'den flaş karar! Resmen ayrıldılar

ABD ve İsrail'den flaş karar! Resmen ayrıldılar

Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu gece yatamayacaklar artık
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en güçlü dilleri belli oldu!

Dünyanın en güçlü dilleri belli oldu!

Suriyeli algısı: Eğlenmesinler, mağdur kalsınlar isteniyor

Suriyeli algısı: Eğlenmesinler, mağdur kalsınlar isteniyor

Siber saldırı! Yüzlerce siyasetçinin kimliği ifşa oldu

Siber saldırı! Yüzlerce siyasetçinin kimliği ifşa oldu

Deniz kıyısına onlarca televizyon vurdu! Gören şaşıp kaldı

Denizden onlarca son model televizyon çıktı

Meksika'da heyecanlandıran 'bereket tanrısı' keşfi

İnsanları öldürüyor, derilerini giyiyorlardı

Eşinin telefonunda başkasıyla ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.