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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'seçim' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2019 06:55 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi kararına yapılan eleştirilere ilişkin, “Herkesin hukuk çerçevesinde alınan bu karara saygı göstermesi gerekir. Kararla ve YSK ile ilgili olarak bazı yabancı muhataplarca yapılan siyasi saikli eleştirileri kabul etmiyoruz.” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'seçim' açıklaması

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “31 Mart Yerel Seçimleri, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından gözlemlenmiş ve heyet Yüksek Seçim Kurulunun yetkinliğinden etkilendiğini ifade etmiştir. Aynı Yüksek Seçim Kurulu, yasal hakların kullanılması suretiyle yapılan çeşitli il ve ilçelerle ilgili itirazları değerlendirmiş ve karara bağlamıştı. Bu itirazlardan bir kısmını reddederken, İstanbul için ise seçimlerin tekrarlanması yönünde bir karar almıştır. Herkesin hukuk çerçevesinde alınan bu karara saygı göstermesi gerekir. Kararla ve YSK ile ilgili olarak bazı yabancı muhataplarca yapılan siyasi saikli eleştirileri kabul etmiyoruz.” denildi.

Türkiye’nin demokratik olgunluğunu kanıtlamış bir ülke olduğu vurgulanan açıklamada, “Bağımsız YSK'nın aldığı bu karar, seçmen iradesinin tereddütsüz tecellisinin sağlanmasına yöneliktir” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Dışişleri Bakanlığı YSK seçim

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