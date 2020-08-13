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  4. Dışişleri Bakanlığı'ndan sert sözler: Gerekli önlemleri almak öncelikle Irak’ın sorumluluğundadır

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert sözler: Gerekli önlemleri almak öncelikle Irak’ın sorumluluğundadır

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2020 00:42 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın ülke topraklarında bulunan teröristlere göz yummaya devam etmeleri halinde Türkiye'nin gerekli adımları atacağını belirtti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Irak’taki PKK varlığına göz yumulmaya devam edilmesi halinde ülkemiz sınırlarının güvenliği için nerede olursa olsun gerekli göreceği tedbirleri şimdiye kadar olduğu gibi almakta kararlıdır." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert sözler: Gerekli önlemleri almak öncelikle Irak’ın sorumluluğundadır

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ı bu doğrultuda gerekli adımları atmaya, bu durumu fırsat bilip ülkemize yönelik mesnetsiz iddialarda bulunan diğer bazı ülke ve bölgesel örgütleri de teröristleri cesaretlendiren ve terörle mücadelede çifte standart içeren yaklaşımlarına son vererek, ilkeli bir tutum takınmaya davet ediyoruz.

Ülkesinde bulunan PKK unsurlarına karşı gerekli önlemleri almak öncelikle Irak’ın sorumluluğundadır. Bu hususta ülkemiz Irak ile işbirliğine hazırdır. Ancak Irak’taki PKK varlığına göz yumulmaya devam edilmesi halinde ülkemiz sınırlarının güvenliği için nerede olursa olsun gerekli göreceği tedbirleri şimdiye kadar olduğu gibi almakta kararlıdır."

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